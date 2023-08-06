Сырский показал, как ВСУ ювелирно уничтожают россиян — видео 6 августа, 13:58 ВСУ уничтожают россиян (Фото:https://t.me/osirskiy)

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ ювелирно уничтожают россиян.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Сырского в воскресенье, 6 августа.

На видео видно, как группа Асгард подразделения Очі 120-го Отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с 3-й отдельной штурмовой бригадой 24-б ОМБР и Начальником службы Радиоэлектронной и Киберборотьбы из состава 28-й ОМБР ювелирно уничтожают россиян.

Видео дня

На видео видно, что после ударов ВСУ по врагу, в небо поднимается дым.

На каком именно направлении происходят события — Сырский не уточнил.

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат — из них 590 окупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.