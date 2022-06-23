Сына директора Ровенской АЭС обвинили в избиении пожилой женщины. Потерпевшая умерла в больнице 23 июня, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Полиция расследует инцидент как «умышленное убийство» (Фото:Нацполиция)

В Ровенской области разгорелся скандал в связи с обвинениями в избиении пожилой женщины в адрес сына директора местной АЭС Павла Павлишина.

Об инциденте на базе отдыха возле Белого озера рассказала у себя в Facebook дочь потерпевшей Александра Гончар.

По ее словам, Евгений Павлишин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил ее мать, нанося ей удары по голове, а потом и ее саму.

Видео дня

После этого потерпевшая была госпитализирована, однако в итоге скончалась. Медики констатировали у нее черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг.

Гончар также опубликовала у себя в Facebook фото с последствиями нападения, однако удалила предыдущий пост с подробностями происшествия, объяснив это просьбой матери.

Фото: Aleksandra Honchar/Facebook

Как сообщили в Нацполиции, ведомости по этому факту были внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), а тело отправили на экспертизу для установления предварительной причины смерти.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы будет решаться вопрос об окончательной правовой квалификации происшествия», — добавили в ведомстве.

В свою очередь директор РАЭС записал видеообращение, в котором признал, что одним из фигурантов этого дела действительно является его старший сын, выразив свои соболезнования близким погибшей.

«Хочу сказать, что моему сыну 36 лет. Он уже взрослый человек и имеет свою семью. Мой сын будет самостоятельно отвечать за тот поступок, в которому причастен. Никакого вмешательства с моей стороны в ход следствия не будет и быть не может. Кроме того, если мой сын виноват, он понесет наказание. Скажу, что это событие пытаются использовать для давления на меня и на коллектив Ровенской АЭС. Считаю, что личное не нужно смешивать с профессиональными вещами», — заявил Павлишин.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.