Сын нардепа от Слуги народа выехал из Украины и не вернулся — СМИ 6 августа, 02:37 Дмитрий Копанчук уехал зимой 2023 года (Фото:NGL. Media)

22-летний сын народного депутата от партии Слуга народа Елены Копанчук Дмитрий Копанчук выехал из Украины и не вернулся домой.

Об этом сообщает NGL.media.



Издание напоминает, что по результатам местных выборов 2020 года Дмитрий Копанчук стал депутатом городского совета от Слуги народа в городе Рудки Львовской области.

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В 2022 году Копанчук трижды побывал за границей — он покидал Украину как водитель-волонтер по системе Шлях.

1 января 2023 года Копанчук пересек границу в Смильнице. Основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности. Его отец вернулся в Украину 7 февраля, но без сопровождения сына.

Народный депутат Елена Копанчук отказалась говорить с журналистами. Комментарии изданию предоставил отец Дмитрия Копанчука.

«А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы ко мне звоните?», — заявил Владимир Копанчук.

В то же время, уже более семи месяцев Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете. Секретарь горсовета Светлана Винницкая отметила, что последний раз депутата видели в стенах горсовета 15 декабря 2022 года.