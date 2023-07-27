Сын львовского военкома получил в подарок дом в престижном пригороде — СМИ 27 июля, 17:02 Дом, который подарили сыну львовского военкома (Фото:NGL)

Сын начальника одного из районных военкоматов Львова Андрея Дубового получил в подарок от застройщицы дом в престижном львовском пригороде Брюховичи, сообщает NGL.

Ссылаясь на договор дарения, который есть в распоряжении издания, журналисты выяснили, что 9 июня 2022 года 27-летний Владислав Дубовой получил в подарок недостроенный дом с готовностью на 95% площадью почти 640 м² вместе с приусадебным участком в 0,09 га на улице Очеретяной в Брюховичах.

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Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка — еще 357,5 тыс. грн. Таким образом официальная стоимость подарка составляет 876 тыс. грн.

По словам эксперта по недвижимости, реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составлять не менее 4 млн грн (около 110 тыс. долларов).

Косвенно о значительно более высокой стоимости подарка свидетельствует то, что в 2018 году этот же дом продали на аукционе СЕТАМ и за 1,4 млн грн (около 52 тыс. долларов по тогдашнему курсу НБУ), отмечает издание.

Судя по описанию лота, дом на тот момент был оборудован не только всем необходимым, но и бассейном площадью 152 м².

Посетив Брюховичи журналисты обнаружили, что в доме продолжается активный ремонт. Имение реконструировали, сделали новую кровлю, поменяли окна. Также возвели основу с колоннами под будущий забор, который отсутствует на фото с аукциона за 2018 год.

Подарила дом застройщица 37-летняя Альбина Савчук, которая и купила его пять лет назад.

Альбина Савчук отказалась объяснить NGL свои отношения с Дубовыми и причину такого подарка. Военный комиссар Андрей Дубовой также не захотел объяснить суть отношений с Савчук.

«Я вас не знаю, вас не вижу. Мне надо посмотреть на вас. Мне надо проверить ваши документы», — заявил он 27 июля в телефонном разговоре, пообещав перезвонить позже.

В свою очередь его сын Владислав Дубовой сказал NGL, что Альбина Савчук является его давней знакомой, «можно даже сказать, что дальней родственницей».

«Это (подаренный дом) никак не связано с должностным лицом, которое вы назвали, моим отцом. У меня своя личная жизнь. Да и все. Я не желаю в дальнейшем отвечать на все эти вопросы», — добавил он.

Что известно об Андрее Дубовом: коротко

51-летний Андрей Дубовой родился в Киеве. Окончил Киевский военный институт управления и связи в 1994 году. До 2003 года проходил службу на Яворовском полигоне в узле тропосферной связи с позывным Ложный.

В 2003—2005 гг. учился в Национальной академии обороны Украины, затем попал на службу во Львовский областной военный комиссариат. В 2015 году назначен военным комиссаром Городокского райвоенкомата.

Поскольку декларации о доходах являются закрытыми, а биография Дубового нигде не публиковалась, то его дальнейшие места работы можно отследить в открытых источниках, отмечают журналисты. По данным Vkursi Pro, затем он работал в Бродовском ОРВК, после чего возглавил Лычаковско-Железнодорожный ОРВК города Львова.

В 2016 году Андрея Дубового оштрафовали на 3400 грн за нетрезвое вождение во Львове. По данным YouControl, с мая 2023 года он владеет AUDI A4 2006 года выпуска. Владиславу Дубовому принадлежит Volkswagen Touran 2007 г. в. и ВАЗ 2121 1983 г. в., а Алле Дубовой — Peugeot 207 2007 г. в.