Сын экс-командира разведывательного корабля ВМС Украины заявил, что его отца похитили оккупанты

30 июля, 13:39
Алексей Киселев (Фото:investigator.org.ua)

Алексей Киселев (Фото:investigator.org.ua)

В Крыму бывшего командира разведывательного корабля ВМС Украины Славутич Алексея Киселева похитили российские силовики.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на Facebook сына Алексея Киселева — Артема.

«22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экс-командира корабля Славутич ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера. Где они держали его несколько дней — неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО», — написал Артем Киселев.

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Он также отметил, что оккупанты обвиняют Алексея Киселева в участии в добровольном крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана, который в России считается террористическим.

По его словам, 29 июля подконтрольный России суд назначил Алексею Киселеву меру пресечения — 2 месяца в СИЗО г. Симферополь.

«Физическое состояние папы свидетельствует о его избиении и, возможно, пытках», — добавил он.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   ВМС Украины Похищение Славутич

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