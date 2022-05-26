СМИ узнали имя экс-нардепа, чей сын был задержан СБУ за пособничество оккупантам
СБУ задержала коллаборанта при попытке сбежать из Украины (Фото:СБУ)
Журналисты выяснили имя бывшего народного депутата, чей сын оказался пособником российских оккупантов.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Как рассказали в Службе безопасности Украины злоумышленник распространял в соцсетях контент, в котором выражал публично поддержку ВС РФ.
Кроме того, находясь в Киеве, коллаборант призывал украинцев сдаваться захватчикам и соглашаться на сотрудничество с ними.
После отступления российских войск на северном направлении он тоже решит сбежать из страны, однако был задержан сотрудниками СБУ.
Согласно данным Украинской правды, речь идет о сыне экс-депутата Верховной Рады шестого созыва от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.