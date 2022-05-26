СМИ узнали имя экс-нардепа, чей сын был задержан СБУ за пособничество оккупантам

26 мая, 17:22
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СБУ задержала коллаборанта при попытке сбежать из Украины (Фото:СБУ)

СБУ задержала коллаборанта при попытке сбежать из Украины (Фото:СБУ)

Журналисты выяснили имя бывшего народного депутата, чей сын оказался пособником российских оккупантов.

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Как рассказали в Службе безопасности Украины злоумышленник распространял в соцсетях контент, в котором выражал публично поддержку ВС РФ.

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Кроме того, находясь в Киеве, коллаборант призывал украинцев сдаваться захватчикам и соглашаться на сотрудничество с ними.

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После отступления российских войск на северном направлении он тоже решит сбежать из страны, однако был задержан сотрудниками СБУ.

Согласно данным Украинской правды, речь идет о сыне экс-депутата Верховной Рады шестого созыва от партии БЮТ Дмитрия Витвицкого.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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