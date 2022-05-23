«Стали фирменным знаком армии РФ». Российские оккупанты в многих домах оставили человеческие экскременты — Сыч в эфире CNN 23 мая, 10:40 Цей матеріал також доступний українською Сыч заявил, что экскременты стали фирменным знаком армии РФ (Фото:Скриншот/CNN)

Главный редактор НВ Виталий Сыч в эфире CNN заявил, что российские оккупанты во многих домах оставили человеческие экскременты — они стали фирменным знаком армии РФ.

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По его словам, оккупанты врывались и в его загородный дом.

«Они перевернули все вверх дном. Я не знаю, что они искали. Они нашли пустую коробку с надписью iPhone 10. Простите, ребята, у меня с собой iPhone. Они открыли бутылку проссеко, которая стояла. Они думали, что это не сладкое. Это была не водка», — сказал он.

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Сыч заявил, что многие люди возвращаются в Киев.

«В Киеве насчитывается 3,6 миллиона sim-карт. В пиковые дни эта цифра снижалась до 1 миллиона. Сейчас она вернулась к 2,4 миллионам. Значит, многие люди возвращаются», — сказал он.

По его словам, в столице стало безопаснее.

«Если у вас нет артиллерии за городом, вы в относительной безопасности», — сказал он.

Сыч добавил, что люди за границей люди уже выматываются и у них кончаются деньги.

«Я думаю, что главная мысль, которая удерживает матерей и детей от возвращения, — это опасность для детей… Все прошли через действительно длительную, растянутую эвакуацию. Люди не хотят этого во второй раз. Они хотят убедиться, что город безопасен для детей», — сказал он.



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