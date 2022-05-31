Связь и интернет в Херсонской области. Местных жителей призвали не покупать российские сим-карты

31 мая, 15:39
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В оккупированных районах области нет мобильной связи и интернета. (Фото:JESHOOTS / pixabay)

В оккупированных районах области нет мобильной связи и интернета. (Фото:JESHOOTS / pixabay)

Жителей временно оккупированной Херсонской области призывают не покупать российские сим-карты и не передавать персональные данные оккупантам.

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«Оккупанты продают в городе сим-карты российских операторов мобильной связи. При этом чтобы их приобрести нужно предоставить свои паспортные данные. Призываем не делать этого и не предоставлять свои персональные данные оккупантам», — говорится в сообщении Харьковской ОВА в Facebook.

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Местные власти подчеркнули, что украинские операторы восстановят связь в Херсонской области.

В оккупированных районах области нет мобильной связи и интернета. Украина делает все возможное, чтобы в Херсонской области восстановили связь, сообщает Херсонской ОВА.

«Оккупанты цинично пытаются перебросить ответственность за отсутствие связи на украинские власти. К примеру, в Херсоне для этого даже используют громкоговорители», — добавили в администрации.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Персональные данные Херсонская область Война в Украине

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