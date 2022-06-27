«Гордость Украины»: Вакарчук поздравил пленного командира Азова Прокопенко с днем рождения — видео

27 июня, 14:15
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Святослав Вакарчук пожелал Денису Прокопенко как можно скорее вернулись к родным (Фото:Коллаж НВ)

Святослав Вакарчук пожелал Денису Прокопенко как можно скорее вернулись к родным (Фото:Коллаж НВ)

Известный украинский музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук поздравил с днем рождения командира полка Азов Дениса Прокопенка, который вместе с другими защитниками Мариуполя находится сейчас в плену РФ.

Соответствующее видеообращение он опубликовал в понедельник, 27 июня, у себя в Instagram.

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По словам Вакарчука, несмотря на то, что они с Прокопенко не виделись вживую, за месяцы общения по телефону он смог почувствовать его как человека.

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«И могу сказать, что восхищаюсь им как воином и горжусь как патриотом. Такие как Денис и его собратья — это настоящая гордость Украины… Хочу пожелать ему, его семье, а также семьям всех его собратьев, чтобы парни и девушки, которые сейчас находятся в очень непростых условиях и проходят непростые испытания, как можно скорее вернулись домой, к родным», — говорится в обнародованном поздравлении.

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Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.

В свою очередь захватчики наносили по их позициям на Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используя авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Украинские власти сообщали, что эвакуация с территории заводе гражданских закончилась 7 мая.

https://www.youtube.com/embed/b_5WhiM0Udg

После того, как военное руководство заявило о выполнении защитниками Мариуполя поставленных перед ними задач и приказало обеспечить сохранение жизней личного состава, украинские бойцы сложили оружие, и город временно перешел под контроль РФ.

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По словам президента Владимира Зеленского, в российском плену сейчас находятся более 2,5 тысяч военных с Азовстали.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Мариуполь Святослав Вакарчук Украинские военные День рождения Полк Азов

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