Дети тяготят или помогают? Святослав Вакарчук откровенно ответил на вопрос, что такое быть отцом во время войны 4 марта, 08:45 Эксклюзив NV Во время полномасштабного российского вторжения Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз (Фото:DR)

Лидер группы Океан Эльзы в интервью NV объяснил, как отцовство во время войны меняет картинку мира



В июне 2021 года известный украинский музыкант Святослав Вакарчук впервые стал отцом — у него родился сын Иван. А уже год спустя, в июне 2022 года во время полномасштабного российского вторжения в семье появился второй ребенок — дочь Соломия. В интервью NV Вакарчук рассказал, как это повлияло на его восприятие событий в стране и что испытывает отец двух малышей во время войны.

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«Я не могу сказать, что это изменило меня фундаментально, — признался он. — Просто появилось еще одно измерение и еще одна краска в жизни, возможно, самая важная. Но сама по себе она меня не изменила, она лишь добавила плюсы к восприятию мира. На самом деле мне очень помогает тот факт, что родились маленькие детки. Это дает безумную мотивацию. Я переживал, что это может быть отягчающим фактором во время войны, но это наоборот помогает.

Конечно, хотелось бы больше видеть детей. Но для этого мы все сегодня воюем, для этого каждый делает все, что умеет, для этого я езжу на фронт и стараюсь ускорить победу. Чтобы мои дети в будущем не знали слова «война», а мой сын, которому сейчас год и восемь месяцев, не шел воевать".