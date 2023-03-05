«Этот момент разбил мне сердце». Бернар-Анри Леви и Святослав Вакарчук — о самом страшном, пережитом на фронте, и новом совместном фильме 5 марта, 08:45 Эксклюзив NV Французский режиссер Бернар-Анри Леви и украинский музыкант Святослав Вакарчук презентовали в Киеве документальный фильм Слава Україні (Фото:Александр Медведев/NV)

Два тяжеловеса культурного фронта — украинский музыкант и французский режиссер — объединили таланты, чтобы рассказать миру о том, как живет страна во время величайшей и кровавейшей войны последних десятилетий.

Украинская «незламність» вдохновляет — этот факт еще раз нашел подтверждение в массовой культуре мирового масштаба. На днях в Киеве презентовал свою вторую документальную ленту о полномасштабном вторжении известный французский философ, писатель, политический журналист и режиссер Бернар-Анри Леви.

Видео дня

Фильм получил украиноязычное название Слава Україні и является неким бортовым журналом путешествия Леви и его команды по самым горячим точкам фронта — от Харьковщины до Херсонщины. Музыку к новой работе знаменитого француза написал не менее знаменитый украинец — лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, который сам за последний год объехал почти весь прифронтовой Восток и Юг, чтобы песнями поддержать военных и гражданских.

Первый показ фильма Слава Україні состоялся в Париже месяц назад, а в конце февраля вышел в прокат во французских кинотеатрах. Впоследствии, обещает автор, фильм станет доступным для зрителей других стран Европы, США и в конце концов Украины. Свой гонорар, полученный от релиза фильма, Леви направит на помощь украинцам через Фонд первой леди Елены Зеленской — за собранные деньги планируют реконструировать центральную городскую больницу города Изюм.

NV поговорил с Бернаром-Анри Леви и Святославом Вакарчуком о пережитом на Востоке опыте, главной задаче фильма и отношении европейцев к войне в Украине.

NV : Как и когда произошло ваше первое знакомство и что стало причиной этого креативного тандема?

Святослав Вакарчук: Года три-четыре назад со мной связалась команда Бернара и сообщила, что он хочет встретиться. До этого я читал многие его статьи и работы, поэтому был рад личному знакомству. В следующий раз мы встретились уже во время полномасштабной войны, и он сказал, что собирается поехать на восточный фронт и снять ленту. Я был этому рад и дал песню для первого фильма, а потом получил предложение сделать музыку и для второго.

Бернар этим фильмом помогает сделать Европу более отзывчивой и открытой для Украины, поэтому я помогаю ему. Мягкая сила, вроде фильмов или музыки, возможно, не так ощутима, как танки или пушки. Но в долгосрочной перспективе она является даже более мощным оружием, потому что выигрывает битвы за сердца и умы людей.

Бернар-Анри Леви: Я выбрал Святослава по причине, о которой он даже не догадывается, и я озвучу ее впервые. Каждый раз, когда я ездил снимать на линию фронта и в горячие точки Донбасса — он преследовал меня. Он ездил туда петь для солдат, два или три раза я встречал его: то в Лимане, то в других городах. Он поет, я снимаю в одних и тех же местах. И это не зал кинотеатра или стадион, то есть не места, где ты ждешь такой встречи. Это выглядит как судьба, потому я и пригласил Святослава к сотрудничеству. Плюс тот факт, что я люблю его музыку и считаю его участником «клуба великих» и частью украинского культурного фронта.

NV : Бернар, Слава Україні — ваш второй документальный фильм о полномасштабном вторжении. Чем он отличается от первого Почему Украина (Pourquoi l’Ukraine), о чем он?

Б-А. Л.: Первый был о контексте войны, второй — дневник всех событий, которые произошли с сентября по ноябрь прошлого года и почти полностью были контрнаступательными. Они начались в Харьковской области и закончились в Очакове, а до этого в Херсоне. Поэтому я следовал тем же путем: Херсон, Изюм, Лиман, Бахмут, Запорожье. Это бортовой журнал пяти месяцев, что стало главной нитью фильма.

Что касается целей, то во-первых, я хотел, насколько это возможно, быть с украинцами. Я не боец, я — француз. Но чувствую, что здесь и сейчас решается судьба Европы. А второе — я хотел показать три вещи: беду и разорение Украины, достоинство жертв и героизм защитников, вооруженных и безоружных.

Фильм Слава Україні – это дневник путешествия Леви и его команды по самым горячим точкам фронта / Фото: DR

NV : Святослав, какой Вы видите свою роль как публичного человека во время большой войны? До этого Вы успели попробовать себя в разных амплуа — музыкант, политик, лидер мнений. Кем вы считаете себя сейчас?

С. В.: Самая важная вещь в мире, в которой я убедился — главное быть человеком. Война проявляет лучшее в человеке, но каким-то образом вытягивает наружу и худшее. Неважно, что ты делаешь, но ты должен делать это с человечностью.

В начале войны я интуитивно почувствовал, что лучше всего умею давать людям энергию, делиться ею. И начал это делать, помогая украинским солдатам и гражданским, живущим на линии столкновения. Не думаю, что война меняет твою популярность. Я никогда об этом не беспокоился и не делаю этого сейчас — просто встречаюсь с людьми и провожу с ними время. Это просто я, такой же и на фронте: делаю свою работу, даю концерты, делаю музыку, играю для людей.

NV : За этот год вы оба много путешествовали по стране и видели войну без прикрас. Расскажите историю, которая вас особенно поразила?

Б-А. Л.: Выделить одну тяжело. Потому что меня переполняют эмоции очень часто и по разным причинам: истории людей, потерявших связь с детьми, истории разделенных семей, истории мужественных солдат.

Один из моментов, который меня растрогал, произошел на фронте возле Гуляйполя. Там был небольшой батальон, который я встречал, когда делал первый фильм в мае. Я вернулся через пять месяцев во время работы над второй лентой и мне разбил сердце момент, когда командир показал на телефоне нашу последнюю общую фотографию, которую мы сделали на прощание. Теперь он показывал на фото солдат, которые больше не с нами. Это больше чем эмоция, это выстрел в живот для меня. Потому что я знал их, мы провели вместе несколько дней и ночей, мы делили хлеб и укрытие вместе. Я помню их шутки, их дружеские игры на кулаках друг с другом. А теперь этих молодых, полных жизни мужчин нет.

В тот же день отряд преподнес мне сюрприз — они сообщили о решение переименовать свой батальон в батальон имени Шарля де Голля. Для француза, даже если он как я никогда не был большим фанатом де Голля, этот герой все равно остается предметом восхищения, потому что он — символ сопротивления. Поэтому этот знак братства между украинскими и французскими силами был большой эмоцией для меня.

С.В.: Мне тоже трудно выделить одну, поэтому расскажу две. Первой на ум приходит трагическая история, которая произошла в середине марта в Запорожье. Тогда я приехал в детский госпиталь, и его руководитель позволил мне зайти в отделение интенсивной терапии. Комната была маленькая, там было много детей, которых оперировали прямо на месте. В другом конце комнаты была девочка 12−13 лет по имени Маша, очень красивая. Она ехала в колонне эвакуированных из Мариуполя и Бердянска, которую прямо на дороге в Запорожье расстреляли россияне. Многие умерли в тот день, многие дети были тяжело ранены, и врачи пытались спасти их жизни. Маша потеряла руку. Когда я подошел, она уже пришла в себя после операции и сильно плакала. Я спросил врача, потому ли это, что ей так сильно больно. Врач ответил, что вряд ли, потому что девочка все еще под анестезией. Я начал с ней разговаривать и понял — она плачет потому, что начинает понимать, что произошло. Красивая девушка со светлым будущим в начале жизни уже потеряла руку и сейчас осознает, что ее будущее украдено. Сейчас Маше лучше, но эта картина застряла в моей голове по сей день.

Вторая история из Херсона, ее мне рассказали также в детском госпитале. Это произошло в ноябре, через две недели после освобождения города. После Антоновского моста я заехал к персоналу этого госпиталя. Я спросил у врачей, как им жилось под оккупацией и ответ поразил в самое сердце. Как вы знаете, тогда россияне забирали многих детей от родителей и вывозили их в РФ, чтобы воспитать в русском мире. Так вот в отделении госпиталя было много некритически больных детей, за которыми приходили каждый день, но врачи делали вид, что дети в тяжелом состоянии и не транспортабельны. Таким образом, они спасли десятки маленьких украинцев, и считаю, что это супер история.

NV : Можете вспомнить ситуацию, когда вам было действительно страшно или даже показалось, что вы в шаге от смерти?

Б-А. Л.: В фильме есть два момента, которые меня напугали. Первый — в Никополе, напротив Запорожской АЭС на другом берегу Днепра. Я подобрался к ней насколько было возможно близко, и началась тревога. Очевидно, оккупанты с берега напротив увидели меня и моих украинских товарищей, которые в конце концов и отвели нас в укрытие на несколько часов. Думаю, в тот момент я должен был сильно испугаться.