«Публично пропагандирует «русский мир». ГБР и СБУ открыли уголовное производство по факту госизмены мэра Святогорска 8 июня, 12:52 Цей матеріал також доступний українською Владимир Бандура (Фото:Скриншот/Youtube/ДПС в Донецкой области)

ГБР совместно с СБУ открыли уголовное производство по факту государственной измены городского головы Святогорска Владимира Бандуры.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

В ведомстве заявили, что мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично пропагандирует «русский мир», дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины.

Видео дня

В ГБР заявили, что на одном из видео, распространенном в соцсетях, мэр публично поддержал пропагандистские взгляды «освободителей», дискредитируя ВСУ и государственную власть, распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры и тому подобное.

Следователи ГБР начали в отношении Бандуры досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение. Досудебное следствие продолжается.

Святогорск находится под обстрелами РФ еще с мая. На прошлой неделе в кельях монахов Лавры разорвались российские снаряды — четыре человека погибли, еще четверо — тяжело ранены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.