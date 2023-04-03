Повредил в Лавре технику журналистов: священнику УПЦ МП сообщили о подозрении — полиция 3 апреля, 14:01 Священнику сообщили о подозрении (Фото:kyiv.npu.gov.ua)

Дознаватели полиции Киева сообщили о подозрении священнику УПЦ МП за препятствование журналистской деятельности.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в понедельник, 3 апреля.

«Представитель духовенства Киево-Печерской лавры повредил технику съемочной группы СМИ», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в четверг, 30 марта, на территории Киево-Печерской лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей повредил оборудование оператора.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудники Печерского управления полиции с помощью аналитиков столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование.

«Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере», — говорится в сообщении.

Дознаватели территориального подразделения при процессуальном согласовании окружной прокуратуры сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.