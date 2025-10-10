В Дрогобыче Львовской области состоялся десятый турнир по мини-футболу между командами священников Украинской Греко-Католической Церкви.

Об этом 9 октября сообщили в департаменте информации УГКЦ. В соревнованиях приняли участие десять команд из разных епархий.

«Этот турнир является не только спортивным событием, но и свидетельством единства, братства и взаимной поддержки среди духовенства», — цитируют в публикации епископа Самборско-Дрогобычского Ярослава Пририза.

По результатам игры кубок Всецерковного турнира получила команда Львовской архиепархии. Второе место заняли игроки футбольной команды Ивано-Франковской архиепархии, а на третьей строчке — Стрыйская епархия. Самборско-Дрогобычская епархия заняла четвертое место.