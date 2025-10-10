Во Львовской области прошел чемпионат по футболу среди священников — участие приняли десять команд отцов

10 октября, 16:58
Поделиться:
Епископ Самборско-Дрогобычский Ярослав Пририз благословил соревнования (Фото: УГКЦ)

Епископ Самборско-Дрогобычский Ярослав Пририз благословил соревнования (Фото: УГКЦ)

В Дрогобыче Львовской области состоялся десятый турнир по мини-футболу между командами священников Украинской Греко-Католической Церкви.

Об этом 9 октября сообщили в департаменте информации УГКЦ. В соревнованиях приняли участие десять команд из разных епархий.

«Этот турнир является не только спортивным событием, но и свидетельством единства, братства и взаимной поддержки среди духовенства», — цитируют в публикации епископа Самборско-Дрогобычского Ярослава Пририза.

Реклама

По результатам игры кубок Всецерковного турнира получила команда Львовской архиепархии. Второе место заняли игроки футбольной команды Ивано-Франковской архиепархии, а на третьей строчке — Стрыйская епархия. Самборско-Дрогобычская епархия заняла четвертое место.

Футбол играло 10 команд (Фото: УГКЦ)
Футбол играло 10 команд / Фото: УГКЦ
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Футбол Священники Львовская область Священник Дрогобич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies