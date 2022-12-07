Попа из московского патриархата за работу на РФ приговорили к 12 годам тюрьмы 7 декабря, 15:02 Злоумышленник был завербован РФ еще в 2014 году (Фото:СБУ)

Священника подконтрольного РПЦ московского патриархата, который передавал российским оккупантам разведданные о позициях ВСУ в Северодонецке и Лисичанске Луганской области, приговорил к 12 годам лишения свободы.

Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

«В первую очередь врага интересовали сведения о количестве личного состава и военной техники подразделений ВСУ. Также он сообщал агрессору о местных патриотах, которые потенциально могли сопротивляться оккупационным группировкам. Правоохранители задержали злоумышленника в результате спецоперации в апреле этого года», — рассказали в СБУ.

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Во время расследования было установлено, что прокремлевский поп был завербован спецслужбами РФ еще в 2014 году.

Решением суда он был признан виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 7 ст. 111−1 (оказание вооруженным формированиям страны-агрессора содействия в ведении боевых действий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, правоохранители разоблачили еще одного представителя МП, который также пошел на добровольное сотрудничество с оккупантами, передавая им сведения о местонахождение участников сопротивления, в том числе бывших бойцов АТО.

На данное время он скрывается от правосудия на временно захваченных РФ территориях.