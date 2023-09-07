Священника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука, уличили в пропаганде коммунизма
Работа сотрудников СБУ (Фото:СБУ / Facebook)
На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила на пропаганде коммунистического режима священника УПЦ МП.
По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе на Закарпатье.
В СБУ отмечают, что церковник, будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции Московского патриархата, пытался не допустить перехода общины в ПЦУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.
Среди своей многотысячной аудитории подозреваемый размещал изображения с коммунистическими символами, в частности со значком красной звезды и военным орденом СССР.
Кроме того, мужчина размещал сообщения, в которых поздравлял «С днем Великой Победы» и «украшал» свою аватарку изображением пятиконечной красной звезды.
Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера.
Среди обнаруженного правоохранителями — книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.
В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что «Киев, без великой России, и отдельно от РФ, немыслим ни в коем случае».
В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к «пробуждению матушки-Руси» и молились за «спасение России», а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который «благословил» российских военных убивать украинцев.
Cейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.
Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что настоятель церкви незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм.
По данному факту начато уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.
Настоятелю храма сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.