Священника УПЦ МП, который является кумом жены Медведчука, уличили в пропаганде коммунизма 7 сентября, 16:27 Работа сотрудников СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

На Закарпатье Служба безопасности Украины разоблачила на пропаганде коммунистического режима священника УПЦ МП.

По данным следствия, к преступлению причастен настоятель одного из храмов Хустской епархии УПЦ МП, расположенного в Тячевском районе на Закарпатье.

В СБУ отмечают, что церковник, будучи руководителем территориального благочиния, которое одним из первых с начала полномасштабного вторжения вышло из-под юрисдикции Московского патриархата, пытался не допустить перехода общины в ПЦУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что на собственной странице в соцсетях священник пропагандировал коммунистический режим и распространял запрещенную в Украине советскую символику. Это подтвердила и инициированная по делу судебная искусствоведческая экспертиза.

Среди своей многотысячной аудитории подозреваемый размещал изображения с коммунистическими символами, в частности со значком красной звезды и военным орденом СССР.

Кроме того, мужчина размещал сообщения, в которых поздравлял «С днем Великой Победы» и «украшал» свою аватарку изображением пятиконечной красной звезды.

Во время обысков в храме и по месту жительства священнослужителя, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Найдено большое количество агитационно-пропагандистских материалов российских авторов, брошюры сепаратистского характера.

Среди обнаруженного правоохранителями — книги, в которых унижаются религиозные чувства граждан других конфессий и формируются враждебные настроения к ним.

В отдельных брошюрах отрицается право Украины на независимость, и отмечается, что «Киев, без великой России, и отдельно от РФ, немыслим ни в коем случае».

В ходе следственных действий СБУ нашла тексты песен, которыми призывали к «пробуждению матушки-Руси» и молились за «спасение России», а также распечатки молитв, в которых упоминали патриарха РПЦ Кирилла Гундяева, который «благословил» российских военных убивать украинцев.

Cейчас правоохранители изучают все изъятые материалы для принятия дальнейших процессуальных действий.

Кроме того, в ходе оперативно-следственных действий установлено, что настоятель церкви незаконным образом занял земельный участок, на котором построен храм.

По данному факту начато уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство.

Настоятелю храма сообщено о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима.