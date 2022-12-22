Настоятеля монастыря московского патриархата на Закарпатье принудительно выдворят из Украины 22 декабря, 11:12 Настоятель монастыря оказался гражданином РФ (Фото:Миграционная служба)

На Закарпатье миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении из Украины священника подконтрольного РПЦ московского патриархата.

Как сообщается, речь идет о настоятеле Свято-Ильинского монастыря в Дубовом Тячевского района.

Установлено, что срок действия вида на жительство гражданина РФ истек, однако он это проигнорировал и продолжал находиться на территории Украины незаконно.

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В связи с этим его привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 1700 гривен, и решили выдворить из страны назад в Россию.

Тем временем СБУ продолжает контрдиверсионные мероприятия, связанные с причастностью представителей МП к антиукраинской деятельности в пользу РФ.