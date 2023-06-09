В Киевской области задержали священника УПЦ МП, его подозревают в сотрудничестве с диверсантами — пограничники

9 июня, 13:58
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Под Киевом задержали священника УПЦ МП (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

Под Киевом задержали священника УПЦ МП (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

В Киевской области остановили священника УПЦ МП, во время проверки выяснилось, что он может быть причастен к диверсионной деятельности в Украине, сообщила Госпогранслужба в пятницу, 9 июня.

«Батюшки мои! Очередной фанат „русского мира“ в рясе попался. На Киевщине остановили священника бывшей упц мп. Во время проверки выяснилось, что он может быть причастен к диверсионной деятельности на территории Украины», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

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Пограничники заявили, что в его мобильном нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от главы тверской митрополии РФ от 2023 года.

В дальнейшем священником будет заниматься СБУ.

www.facebook.com/DPSUkraine
Фото: www.facebook.com/DPSUkraine
www.facebook.com/DPSUkraine
Фото: www.facebook.com/DPSUkraine
www.facebook.com/DPSUkraine
Фото: www.facebook.com/DPSUkraine

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что штатный водитель Киево-Печерской лавры получил подозрение из-за отрицания российской вооруженной агрессии и попытки оправдать захват украинских территорий.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Госпогранслужба Украины УПЦ МП Священники Война России против Украины

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