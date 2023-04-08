Избил военного в храме Хмельницкого. Священника УПЦ МП объявили в розыск 8 апреля, 21:08 Священник УПЦ МП выводит военного из храма (Фото:Скриншот с видео)

Священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата Игоря Слободяна, избившего военного Артура Ананьева в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, объявили в розыск.

Соответствующая информация размещена в разделе Розыск на сайте МВД в категории «личность, которая скрывается от органов досудебного расследования».

Дата исчезновения священника указана 5 апреля.

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В розыск подал Хмельницкий отдел полиции. Как отмечается, Слободяна разыскивают по ч. 1 ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение.

Ему теперь грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей (850 гривен), общественные работы до 200 часов или исправительные работы до одного года.

Об исчезновении служителя церкви в эфире Прямого заявил депутат Хмельницкого горсовета Александр Василишин.

«Поп, избивший военного в соборе на Владимирской, сбежал из Украины», — подчеркнул он.

По делу об избиении бывшего военнослужащего в помещении Свято-Покровского собора в настоящее время расследуется два уголовных производства.

2 апреля депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви Московского патриархата в Хмельницком.

Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Между тем, военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, Московский патриархат…».

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с изломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что «после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии».

В тот же день община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкого, в котором произошло это событие, собрало более 1200 подписей в пользу перехода в ПЦУ.

4 апреля горсовет Хмельницкого лишил права пользования землей часть храмов УПЦ МП. А Хмельницкий облсовет в этот день единогласно принял решение запретить деятельность УПЦ Московского патриархата на территории области.