Священник УГКЦ заявил о «бесполезной смерти военных», если украинцы не рожают более трех детей

Священник Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Дмитрий Романко вызвал волну возмущения после заявления о том, что «нежелание родить более трех детей делает напрасной смерть украинских военных на фронте».

Об этом он написал на своей странице в соцсети Threads.

«Отказ от рождения 3+ детей делает гибель наших военных бесполезной. Потому что зачем отдавать свою жизнь за страну, в которой и так будут проживать другие народы?» — заявил Романко.

Пользователи соцсетей раскритиковали его слова, обвинив священника в обесценивании жизни военных и в попытке навязать женщинам обязанность рожать детей.

Многие комментаторы также напомнили, что это не первое скандальное сообщение Дмитрия Романко.

В его публикациях ранее неоднократно появлялись мизогинные высказывания, тезисы против права на аборт и суждения, которые пользователи называют проявлениями репродуктивного насилия.