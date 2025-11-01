Священник УГКЦ заявил о «бесполезной смерти военных», если украинцы не рожают более трех детей
Украинские военнослужащие на танке, 23 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Священник Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Дмитрий Романко вызвал волну возмущения после заявления о том, что «нежелание родить более трех детей делает напрасной смерть украинских военных на фронте».
Об этом он написал на своей странице в соцсети Threads.
«Отказ от рождения 3+ детей делает гибель наших военных бесполезной. Потому что зачем отдавать свою жизнь за страну, в которой и так будут проживать другие народы?» — заявил Романко.
Пользователи соцсетей раскритиковали его слова, обвинив священника в обесценивании жизни военных и в попытке навязать женщинам обязанность рожать детей.
Многие комментаторы также напомнили, что это не первое скандальное сообщение Дмитрия Романко.
В его публикациях ранее неоднократно появлялись мизогинные высказывания, тезисы против права на аборт и суждения, которые пользователи называют проявлениями репродуктивного насилия.