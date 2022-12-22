Священник, отрицавший зверства РФ в Буче, предстанет перед судом — СБУ

22 декабря, 12:55
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Священник называл военные преступления оккупантов «постановкой» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Священник называл военные преступления оккупантов «постановкой» (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Представитель Киевско-Житомирской епархии римско-католической церкви, отрицавший военные преступления российских оккупантов, предстанет перед судом.

Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Там рассказали, что священник публично оправдывал вторжение РФ, а многочисленные факты убийств и пыток россиянами мирных жителей в Буче Киевской области называл «постановкой».

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«Настоятель призвал не доверять официальной информации украинских государственных учреждений и массмедиа о совершенных агрессором военных преступлениях. А наоборот — агитировал слушать только его», — отметили в СБУ.

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Действия подозреваемого были квалифицированы по ч. 1 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Буча Священники Военные преступления

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