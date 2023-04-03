Священник УПЦ МП ударил по голове ребенка с флагом Украины в Житомирской области — СМИ

3 апреля, 19:48
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Инцидент произошел 2 апреля на территории церкви Святой Покровы, где проходило собрание религиозной общины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Инцидент произошел 2 апреля на территории церкви Святой Покровы, где проходило собрание религиозной общины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

СМИ сообщают, что в Житомирской области священник УПЦ МП ударил по голове мальчика с флагом Украины. Полиция открыла уголовное производство.

Инцидент произошел в поселке Иршанске Житомирской области, сообщает ресурс Свідомі, со ссылкой на свидетельницу инцидента Алину Кундич.

По ее словам, другого мальчика священник толкнул. Кундич добавила, что дети стояли с сине-желтыми флагами.

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Нацполиция Житомирской области уточняет, что инцидент произошел 2 апреля на территории церкви Святой Покровы, где проходило собрание религиозной общины.

«Во время мероприятия правоохранители пресекались все попытки физического противостояния. В то же время поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе нанесение удара по голове 12-летнему мальчику», — сообщает ведомство.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия и собирают письменные и видеосвидетельства участников мероприятия. Уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации — ст. 125 УК (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия УПЦ МП Флаг Украины Священники Житомирская область

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