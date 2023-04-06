Священнику УПЦ МП, ударившему мальчика с флагом Украины, сообщено о подозрении — прокуратура 6 апреля, 16:58 Священнику УПЦ МП сообщено о подозрении (Фото:Youtube/Скриншот/Коростень today)

Священнику УПЦ МП, ударившему мальчика с флагом Украины и его приятеля во время собрания общины в пгт Иршанске, сообщили о подозрении.

Об этом говорится в сообщении Житомирской областной прокуратуры в четверг, 6 апреля.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Коростенской окружной прокуратуры, на основании собранных следствием доказательств, священнику УПЦ МП сообщено о подозрении в хулиганстве - грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшихся особой дерзостью и исключительным цинизмом. (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

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Следствие установило, что к хулиганским действиям священник прибег во время собрания общины, которое проходило в воскресенье, 2 апреля, на территории церкви Святой Покровы в Иршанске.

«Подозреваемый во время эмоционального диалога с прихожанами безосновательно применил физическую силу по отношению к двум детям, 12-ти и 15-ти лет», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в частности, одного толкнул рукой в плечо, нанеся несовершеннолетнему физическую боль, другого стоящего с флагом малолетнего ударил кулаком в затылок, причинив ему легкие телесные повреждения.

На следующий день, 3 апреля, Коростенская окружная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения священником хулиганства.



Материалы производства переданы в Коростенское райуправление полиции, которое проводит досудебное расследование.