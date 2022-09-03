Сливал врагу данные об ВСУ в Северодонецке. Священнику УПЦ МП выдвинули обвинение

3 сентября, 12:08
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Священник УПЦ МП, сливавший врагу данные о ВСУ в Северодонецке (Фото:Офис генпрокурора)

Священник УПЦ МП, сливавший врагу данные о ВСУ в Северодонецке (Фото:Офис генпрокурора)

В Северодонецке будут судить священника Московского патриархата, который сливал врагу данные об ВСУ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В середине апреля 2022 г. священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах.

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Данные он передавал в виде текстовых сообщений через Telegram. Полученная информация использовалась врагом для определения целей и последующего их огневого поражения.

В настоящее время он находится под стражей. При документировании преступления в его телефоне обнаружена переписка с представителями армии страны-агрессора.

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   УПЦ МП Северодонецк Священник Задержание Офис генерального прокурора Война России против Украины

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