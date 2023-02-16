Суд приговорил священника УПЦ МП к семи годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами 16 февраля, 16:27 СБУ на территории УПЦ (МП) (иллюстративное фото) (Фото:СБУ)

Суд приговорил священника УПЦ МП из пгт Яровая Донецкой области к семи годам тюрьмы за коллаборационную деятельность (ч.5 ст. 111−1 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 16 февраля.

Прокурор в суде доказал, что в мае 2022 года настоятель так называемой Казанской парафии пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с российскими оккупантами и по их указанию собрал местных жителей в помещении клуба. Там он заявил, что населенный пункт контролируют российские войска, и призвал поддержать кандидатуру «нового руководителя местной власти» для сотрудничества с врагом.



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После освобождения Яровой защитниками Украины священника арестовали.

