Суд приговорил священника УПЦ МП к семи годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

16 февраля, 16:27
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СБУ на территории УПЦ (МП) (иллюстративное фото) (Фото:СБУ)

СБУ на территории УПЦ (МП) (иллюстративное фото) (Фото:СБУ)

Суд приговорил священника УПЦ МП из пгт Яровая Донецкой области к семи годам тюрьмы за коллаборационную деятельность (ч.5 ст. 111−1 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 16 февраля.

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Прокурор в суде доказал, что в мае 2022 года настоятель так называемой Казанской парафии пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП вступил в сговор с российскими оккупантами и по их указанию собрал местных жителей в помещении клуба. Там он заявил, что населенный пункт контролируют российские войска, и призвал поддержать кандидатуру «нового руководителя местной власти» для сотрудничества с врагом.

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Инфографика: Донецька обласна прокуратура

После освобождения Яровой защитниками Украины священника арестовали.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область УПЦ МП Приговор Коллаборант Священник Суд Война России против Украины Коллаборационизм

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