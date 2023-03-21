Пограничники задержали священника-коллаборанта. В его церкви россияне удерживали украинских волонтеров

21 марта, 16:54
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Священник-коллаборант сотрудничал с российской армией, кормил и предоставлял им информацию (Фото:НВ)

Священник-коллаборант сотрудничал с российской армией, кормил и предоставлял им информацию (Фото:НВ)

Украинские пограничники задержали настоятеля храма, в подвале которого во время оккупации Киевской области россияне удерживали волонтеров.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

По данным следствия, священник-коллаборант во время оккупации одного из поселков Киевской области сотрудничал с российской армией, кормил и предоставлял им информацию.

Видео дня

«Из свидетельств одного из удерживаемых оккупантами украинца, в подвале церкви пророссийского настоятеля содержали волонтеров», — говорится в сообщении.

В видео, опубликованном МВД, священник рассказывает, что российских оккупантов встречали б с цветами, если бы они совершили полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1638190720325500929

Ранее сообщалось, что представитель Киевско-Житомирской епархии римско-католической церкви, отрицавший военные преступления российских оккупантов, предстанет перед судом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Священники Киевская область Волонтер Коллаборант Священник Пограничник

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