Сводка Генштаба. ВСУ отразили вражеские атаки возле восьми населенных пунктов, в РФ выставляют блокпосты, чтобы следить за мужчинами 24 сентября, 19:24 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки украинские защитники отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Отрадовка, Невельское и Новомихайловка.

Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 субботы, 24 сентября.



Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Новопавловском и Южнобугском направлениях россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из танков, минометов и ствольной артиллерии. В результате ударов российских войск пострадали более 20 населенных пунктов.

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На территории РФ продолжается частичная мобилизация.



«В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военкоматов начали обход домов и раздавали повестки мужчинам призывного возраста», — говорится в сообщении.



Кроме того, на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения. Мобилизированный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения военных подразделений, понесших многочисленные потери в ходе войны на территории Украины.

В Генштабе отметили, что сегодня авиация Сил обороны нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян и пять позиций ЗРК. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили четыре самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), пять БпЛА и крылатую ракету оккупантов.



Ракетные войска и артиллерия аковали четыре пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, три позиции противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами. Потери врага уточняются.



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