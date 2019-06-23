На Донбассе два украинских военнослужащих получили ранения
В воскресенье, 23 июня, российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате двое военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Боевики били из запрещенного 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам в окрестностях Авдеевки.
В районе Водяного, Песков и Пивденного оккупанты применили автоматические гранатометы. Вблизи Марьинки — ручной противотанковый гранатомет.
Окрестности Шумов были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Защитников Травневого террористы обстреляли из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Оккупанты стреляли из 82-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Новолуганского, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия — вблизи Майорска.
Напомним, что 22 июня вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.