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На Донбассе два украинских военнослужащих получили ранения

Вчера, 20:19
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На Донбассе два украинских военнослужащих получили ранения - фото

Минобороны

В воскресенье, 23 июня, российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики били из запрещенного 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета по опорным пунктам в окрестностях Авдеевки.

В районе Водяного, Песков и Пивденного оккупанты применили автоматические гранатометы. Вблизи Марьинки — ручной противотанковый гранатомет.

Окрестности Шумов были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Защитников Травневого террористы обстреляли из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Оккупанты стреляли из 82-мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Новолуганского, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия — вблизи Майорска.

Напомним, что 22 июня вооруженные формирования РФ 31 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

Теги:   ООС Операция Объединенных сил на Донбассе Сводка АТО

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