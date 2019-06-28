Боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня
С начала суток 28 июня в зоне ООС враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.