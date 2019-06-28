Боевики на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня Вчера, 19:54 248 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

С начала суток 28 июня в зоне ООС враг четырнадцать раз нарушил режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В течение суток потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.