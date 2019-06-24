Боевики 15 раз обстреляли позиции ОС, возле Новолуганского — из артиллерии и минометов Сегодня, 19:09 78 Цей матеріал також доступний українською Минобороны Минобороны

В понедельник, 24 июня, российско-оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, потерь за сутки нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам ОС возле Водяного, из минометов калибра 120 мм - по окрестностям Авдеевки.

Недалеко от поселка Красногоровка оккупанты применили станковый противотанковый гранатомет, вблизи Богдановки - стрелковое оружие. Возле Павлополя били из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Российские гибридные войска пять раз обстреляли окрестности Марьинки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Окраины Пивденного были обстреляны из минометов калибра 82 и 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Защитники Новгородского попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе Новолуганского оккупанты били из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Напомним, что 23 июня террористы 34 раза нарушили режим прекращения огня, трое украинских военнослужащих получили ранения.