Боевики увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения: один боец ранен 27 июня, 20:28 250 Цей матеріал також доступний українською Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

В четверг, 27 июня, российско-оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Пророссийские боевики открывали огонь по украинским подразделениям возле Опытного из вооружения БМП, около Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм, в районе Лебединского - из стрелкового оружия, возле Новотроицкого - из гранатометов различных систем.

Оккупанты трижды обстреляли окрестности Марьинки из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Хутор Вольный были обстреляны из минометов калибра 82 мм, окрестности Золотого-4 - из гранатометов различных систем, район Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Опорные пункты возле Новгородского подверглись обстрелам из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Район Новолуганского оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, и стрелкового оружия.

Неподалеку Орехово враг применил вооружение БМП, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Вблизи Светлодарска - 122-мм артиллерию, станковый противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Напомним, что 26 июня террористы 39 раз нарушили режим прекращения огня, 13 раз применив запрещенное оружие. Четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевую травму.