В ISW предполагают подготовку ВСУ к отходу из Бахмута 4 марта, 07:44 Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в сводке ISW по итогам пятницы, 3 марта.



Как отмечают аналитики, о такой подготовке свидетельствует то, что ВСУ разрушили два критически важных моста в районе Бахмута: один через реку Бахмутовка на северо-востоке населенного пункта, а второй — вдоль трассы Хромово — Бахмут к западу от города. Это подтверждают геолокационные кадры.

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«Предохранительное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода россиян из Бахмута на запад», — сообщили в ISW.

При этом в Институте напомнили, что российские оккупанты ведут бои за захват города примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери.

«Если украинское военное командование сочтет необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый уход из особо тяжелых секторов города», — говорится в отчете.

Другие ключевые выводы ISW за 3 марта:

российские чиновники продолжали публиковать ограниченную информацию об инциденте в Брянской области 2 марта, но не смогли сказать ясно, что на самом деле произошло;

российский диктатор Владимир Путин не стал обсуждать ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совета безопасности России;

российские власти продолжают пытаться представить свою страну как якобы единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, чтобы, вероятно, ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставить де-факто признать российскую собственность станции.

оккупанты продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, а также наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области;

Кремль продолжает попытки усилить государственный надзор за российской оборонно-промышленной базой;

россияне продолжают готовить оккупированные территории Украины к российским региональным выборам 10 сентября.