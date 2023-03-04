В ISW предполагают подготовку ВСУ к отходу из Бахмута
Бахмут (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)
По данным американского Института изучения войны (ISW), украинские войска, вероятно, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута Донецкой области.
Об этом говорится в сводке ISW по итогам пятницы, 3 марта.
Как отмечают аналитики, о такой подготовке свидетельствует то, что ВСУ разрушили два критически важных моста в районе Бахмута: один через реку Бахмутовка на северо-востоке населенного пункта, а второй — вдоль трассы Хромово — Бахмут к западу от города. Это подтверждают геолокационные кадры.
«Предохранительное уничтожение мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению России на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода россиян из Бахмута на запад», — сообщили в ISW.
При этом в Институте напомнили, что российские оккупанты ведут бои за захват города примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери.
«Если украинское военное командование сочтет необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый уход из особо тяжелых секторов города», — говорится в отчете.
Другие ключевые выводы ISW за 3 марта:
- российские чиновники продолжали публиковать ограниченную информацию об инциденте в Брянской области 2 марта, но не смогли сказать ясно, что на самом деле произошло;
- российский диктатор Владимир Путин не стал обсуждать ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совета безопасности России;
- российские власти продолжают пытаться представить свою страну как якобы единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, чтобы, вероятно, ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставить де-факто признать российскую собственность станции.
- оккупанты продолжали наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, а также наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области;
- Кремль продолжает попытки усилить государственный надзор за российской оборонно-промышленной базой;
- россияне продолжают готовить оккупированные территории Украины к российским региональным выборам 10 сентября.