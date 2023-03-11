В ISW объяснили, зачем россияне создают оборонительные линии в глубоком тылу 11 марта, 08:28 Оккупанты (Фото:ГУР)

По данным американского Института изучения войны (ISW), войска РФ продолжают создавать оборонительные линии в глубоком тылу по нескольким причинам.

Об этом говорится в сводке ISW по итогам пятницы, 10 марта.



Как отмечают аналитики, россияне устанавливают оборонительные рубежи в районах РФ, где скорее всего никогда не будет боевых действий, а также в оккупированных районах, далеко от линии фронта.

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В частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 марта заявил о завершении строительства «засечной линии» укреплений вдоль границы региона с Украиной. Он заявил, что российские войска должны выделить силы для защиты этой системы укреплений в случае якобы нападения Украины на Белгородскую область. По его словам, на строительство оборонной линии потратили 10 млрд рублей (около 132 млн долларов) что, считают в ISW, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о способности России финансировать ее агрессию против Украины.

Генштаб ВСУ 10 марта сообщил, что россияне продолжают строить укрепления вдоль границы в Курской области. В ISW отмечают, что это еще один российский регион, где, по всей вероятности, никогда не будет боевых действий.

Глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов в тот же день заявил, что российские войска строят оборонительную линию на полуострове. В ISW пишут, что эти укрепления расположены вдали от нынешней линии фронта на юге Украины.

Аналитики считают, что строительство оборонных линий в Курской и Белгородской областях, вероятно, предназначено для поддержки информационных операций, которые имеют целью изобразить Украину как якобы угрозу российской территории и представить войну «жизненно важной».

А строительство укреплений в Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

В ISW не наблюдают развертывания российских войск ни на одной из этих линий, а потому укрепления пока не важны для российских операций в Украине.