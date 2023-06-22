После подрыва Каховской ГЭС на оккупированном берегу Днепра зафиксирована вспышка гепатита А — Генштаб 22 июня, 20:21 Подтопленный в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон (Фото:REUTERS/Владислав Смилянец)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 22 июня, на 484-й день с начала полномасштабного российского вторжения.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 3 аэробаллистические ракеты Х-47 Кинжал, 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 3 дрона-камикадзе были уничтожены.

Кроме того, враг нанес 44 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось более 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки и нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Ивановки, Торского, Белогоровки, Дибровы и Спирного Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Богдановки, Белой Горы и Северного Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Северного и Авдеевки. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Марьинки и Победы Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар возле Золотой Нивы, Большой Новоселки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия, сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Сторожевого и Макаровки.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС, в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация. В частности, из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде, в домашних очагах отмечены вспышки вирусного гепатита А, также существует угроза распространения других вирусных болезней. В свою очередь российские оккупанты не признают увеличение количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Мероприятий по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе не проводят.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов.

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Всего по данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 650 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 650 военных.