Минус 600 оккупантов и много техники. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 5 ноября, 09:39 Генштаб обнародовал потери россиян за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки — 600.

Такие данные на утро субботы, 5 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, среди них:

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танков - 2758 ( +8)

+8) боевых бронированных машин - 5601 ( +21)

+21) артиллерийских систем - 1776 ( +4)

+4) РСЗО - 391 ( +0)

+0) средства ПВО - 202 ( +1)

+1) самолетов — 277 ( +0)

+0) вертолетов - 260 ( +2)

+2) БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 ( +12)

+12) крылатые ракеты - 399 ( +2)

+2) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 4184 ( +10)

+10) специальная техника — 155 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 ноября – 253-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ