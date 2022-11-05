Минус 600 оккупантов и много техники. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

5 ноября, 09:39
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Генштаб обнародовал потери россиян за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генштаб обнародовал потери россиян за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки — 600.

Такие данные на утро субботы, 5 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, среди них:

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  • танков - 2758 ( +8)
  • боевых бронированных машин - 5601 ( +21)
  • артиллерийских систем - 1776 ( +4)
  • РСЗО - 391 ( +0)
  • средства ПВО - 202 ( +1)
  • самолетов — 277 ( +0)
  • вертолетов - 260 ( +2)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 ( +12)
  • крылатые ракеты - 399 ( +2)
  • корабли /катера — 16 ( +0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4184 ( +10)
  • специальная техника — 155 ( +0)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 ноября – 253-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.

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С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
https://www.youtube.com/embed/NEQL0sW_zkc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Генштаб Война России против Украины российские потери

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