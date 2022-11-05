Минус 600 оккупантов и много техники. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
Генштаб обнародовал потери россиян за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 75 440 своих военных, за минувшие сутки — 600.
Такие данные на утро субботы, 5 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 17 000 единиц техники, среди них:
- танков - 2758 ( +8)
- боевых бронированных машин - 5601 ( +21)
- артиллерийских систем - 1776 ( +4)
- РСЗО - 391 ( +0)
- средства ПВО - 202 ( +1)
- самолетов — 277 ( +0)
- вертолетов - 260 ( +2)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 ( +12)
- крылатые ракеты - 399 ( +2)
- корабли /катера — 16 ( +0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 4184 ( +10)
- специальная техника — 155 ( +0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 3 ноября – 253-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял целые войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачена также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.