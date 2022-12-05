Минус 540 оккупантов, два танка и вертолет. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки 5 декабря, 09:14 За сутки оккупанты потеряли 540 человек личного состава (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 91 690 своих военных, за минувшие сутки — 540.

Такие данные на утро понедельника, 5 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Общие потери противника за 285 дней полномасштабной войны с 24.02 по 05.12 ориентировочно составили:

танки — 2924 ( +2)

+2) боевые бронированные машины — 5900 ( +8)

+8) артиллерийские системы — 1914 ( +6)

+6) РСЗО — 395 ( +0)

+0) средства ПВО — 211 ( +1)

+1) самолеты — 281 ( +0)

+0) вертолеты — 264 ( +1)

+1) БПЛА оперативно-тактического уровня — 1582 ( +9)

+9) крылатые ракеты. ( +0)

+0) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 4497 ( +18)

+18) специальная техника — 163 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 ноября — 285-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.