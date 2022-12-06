Минус 510 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

6 декабря, 09:12
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Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 200 своих солдат — из них 510 оккупантов ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 286 дней полномасштабной войны с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:

Видео дня

  • танки — 2929 (+5)
  • боевые бронированные машины — 5905 (+5)
  • артиллерийские системы — 1915 (+1)
  • РСЗО — 395 (+0)
  • средства ПВО — 211 (+0)
  • самолеты — 281 (+0)
  • вертолеты — 264 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1587 (+5)
  • крылатые ракеты — (+61)
  • корабли /катера — 16 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4505 (+8)
  • специальная техника — 163 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cvniM2efFBDzzGvGGgqCzFUk2Y4MR9LvWxVP7ZV7pLjs3D2pe2MCH8ZrfYG5unnXl

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 декабря — 286-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

https://www.youtube.com/watch?v=iANtpi4QHHE&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Война России против Украины российские потери

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