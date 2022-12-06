Минус 510 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 6 декабря, 09:12 Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 200 своих солдат — из них 510 оккупантов ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.



Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.



Общие потери противника за 286 дней полномасштабной войны с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:



Видео дня

танки — 2929 ( +5)

+5) боевые бронированные машины — 5905 ( +5)

+5) артиллерийские системы — 1915 ( +1)

+1) РСЗО — 395 ( +0)

+0) средства ПВО — 211 ( +0)

+0) самолеты — 281 ( +0)

+0) вертолеты — 264 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня — 1587 ( +5)

+5) крылатые ракеты — ( +61)

+61) корабли /катера — 16 ( +0)

+0) автомобильной техники и автоцистерн — 4505 ( +8)

+8) специальная техника — 163 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 декабря — 286-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.



За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.



В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.



ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.



После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

