Минус 510 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Уничтоженная российская военная техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 92 200 своих солдат — из них 510 оккупантов ВСУ ликвидировали за минувшие сутки.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 6 декабря, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 286 дней полномасштабной войны с 24.02 по 06.12 ориентировочно составили:
- танки — 2929 (+5)
- боевые бронированные машины — 5905 (+5)
- артиллерийские системы — 1915 (+1)
- РСЗО — 395 (+0)
- средства ПВО — 211 (+0)
- самолеты — 281 (+0)
- вертолеты — 264 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1587 (+5)
- крылатые ракеты — (+61)
- корабли /катера — 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 4505 (+8)
- специальная техника — 163 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 6 декабря — 286-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.