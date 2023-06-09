В Луганской области около 90 оккупантов сбежали с фронта — сводка Генштаба 9 июня, 19:35 Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей (Фото:Генштаб/Facebook)

В Генеральном штабе рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 9 июня, на 471-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

РФ продолжает вести захватническую войну. Полностью игнорирует Международное гуманитарное право. Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы гражданских объектов, в том числе и жилых кварталов.

По уточненной информации, в период с 00:00 ночи до 04:20 утра, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БПЛА типа Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА Shahed, Ланцет и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня ( Орлан-10 и Supercam).

Орлан-10 и Supercam). В общем, в течение суток, враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Невельское.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Великой Новоселки и Благодатного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, которые самовольно оставили боевые позиции.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 1010 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 213 тысяч военных.

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