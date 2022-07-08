Наступление РФ на Славянск захлебнулось, в районе Дементиевки украинские силы дважды отразили штурм — Генштаб

8 июля, 19:46
Защитники Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Защитники Украины (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Наступление оккупантов в районе Славянска захлебнулось, а в районе Дементиевки ВСУ дважды отбили штурм войск РФ. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба в традиционной сводке в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

  • На Волынском и Полесском направлениях войска Беларуси ведут разведку, а воздушное пространство над южной частью страны будет закрыто до 7 октября.
  • На Харьковском направлении оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются улучшить тактическое положение на отдельных районах. Недалеко от Дементиевки ВСУ дважды отбили штурмовые действия оккупантов и отбросили их обратно.
  • На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Пытался наступать в районе населенного пункта Богородичное, но в результате огневого поражения наступление захлебнулись. Оккупанты с потерями отошли.
  • ВСУ нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населенного пункта.
  • На Бахмутском направлении оккупанты при поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации безуспешно пытались наступать в районах населенных пунктов Спирное и Ивано-Дарьевка, но понесли потери и отошли. Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.
  • На Южнобужском направлении украинские силы подавили попытку войск РФ наступать в районе населенного пункта Великое Артаково.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/358107159835702

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 36,9 тысяч своих военных, из них 250 — за последние сутки.

https://www.youtube.com/embed/EGV8jlwcNBc
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Славянск Генштаб Войска РФ Наступление Штурм

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