ВСУ за сутки уничтожили два пункта управления россиян, оккупанты обороняются на двух направлениях — Генштаб 17 июня, 19:29 Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления оккупантов (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке в Украине по состоянию на 18:00 субботу, 17 июня, на 479-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области.

Российские оккупанты продолжают совершать экоцид на острове Джарылгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия подготовки мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и одно артиллерийское подразделение на огневой позиции.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 220 тысяч своих солдат — из них 670 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.