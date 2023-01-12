За прошедшие сутки. ВСУ сбили вертолет Ка-52, два разведывательных БпЛА и поразили три склада боеприпасов оккупантов — Генштаб 12 января, 07:22 Украинские военные (Фото:REUTERS/Stringer)

За прошедшие сутки ВСУ сбили вертолет Ка-52, два разведывательных БпЛА и поразили три склада боеприпасов оккупантов, сообщил Генштаб в Facebook в четверг, 12 января.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли четыре ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

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Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.



На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Двухлетнего, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле в Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

В Генштабе рассказали, что вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его ЗРК.

За прошедшие сутки ВСУ сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа Орлан-10.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три боеприпаса захватчиков.