ВСУ продолжают наступать на двух направлениях, за сутки произошло 30 боевых столкновений — сводка Генштаба 31 июля, 20:04 Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 31 июля.

В течение суток враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения российскими террористами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов на Харьковщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки в Донецкой области. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись несколько населенных пунктов.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов.

На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов.

В то же время, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов. Так, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области, противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 — по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек, артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага.

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По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 190 военных.