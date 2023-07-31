ВСУ продолжают наступать на двух направлениях, за сутки произошло 30 боевых столкновений — сводка Генштаба
Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)
Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 31 июля.
- В течение суток враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
- Вероятность нанесения российскими террористами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
- В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов на Харьковщине. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
- На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки в Донецкой области. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы более 10 населенных пунктов.
- На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись несколько населенных пунктов.
- На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
- На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов.
- На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов.
- В то же время, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
- Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов. Так, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области, противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 — по зенитно-ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А Солнцепек, артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 246 190 военных.