Сводка Генштаба. ВСУ отразили атаки оккупантов возле пяти населенных пунктов, в РФ продолжается «внутренняя самомобилизация» 21 сентября, 19:13 Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

За сутки украинские защитники отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Веселое, Зайцево, Курдюмовка и Бахмутское.



Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 среды, 21 сентября.



Ситуация на Волынском и Полесском направлениях без изменений. На Северском, Слобожанском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском, Новопавловском и Южнобужском направлениях россияне обстреливали районы ряда населенных пунктов из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии. В результате ударов российских войск пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

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Для восполнения потерь личного состава подразделений оккупационных войск руководство РФ объявило частичную мобилизацию. Вместе с тем, продолжается проведение мероприятий так называемой "внутренней самомобилизации".

"В войсках казачьего общества "всевеликого войска донского" осуществляется подбор кандидатов для службы в росгвардии. Кубанское казачье войско обязано сформировать дополнительные подразделения "добровольцев" и провести их подготовку на базе районных казачьих обществ Краснодарского края. В городе Чита и области набор кандидатов производится под видом отправки на строительные работы в Украине", – говорится в сообщении.



Авиация Сил обороны нанесла 32 удара по вражеским позициям. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, четырех опорных пунктов, 10 позиций ЗРК и одного состава с боеприпасами. Кроме того, подразделения ПВО уничтожили одну крылатую ракету и три БПЛА врага.



Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 22 объектам противника - в том числе по семи пунктам управления разного уровня и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. В зону поражения попали склады боеприпасов, объекты ПВО и понтонные переправы оккупантов.

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