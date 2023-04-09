ВСУ отразили 40 атак оккупантов за сутки, войска РФ пытаются наступать на четырех направлениях — Генштаб 9 апреля, 18:50 Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса РФ (Фото:Генштаб/Facebook)

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 воскресенья, 9 апреля, на 410-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

В течение суток противник совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья, есть погибшие и раненые среди гражданских, разрушены и повреждены жилые здания. Также 2 ракеты из ЗРК С-300 российские оккупанты выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки Донецкой области.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отбито более 40 вражеских атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Богдановка и возле Хромового. Подразделения сил обороны отразили около 20 вражеских атак на указанном участке фронта.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Северного и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Авдеевку и Марьинку, где было отражено более 10 вражеских атак.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции.

Не прекращаются случаи насильственного похищения гражданского населения российскими захватчиками на временно занятых территориях Украины. В частности, в Старобельске Луганской области, российские оккупационные войска организуют обыски мест жительства граждан, подозреваемых в поддержке Украины и вывозящих людей в неизвестном направлении, без возвращения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 зенитно-ракетных комплекса, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасов и 5 станций радиоэлектронной борьбы врага.

Видео дня

По данным Генштаба, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего с начала российского вторжения были ликвидированы 178 150 оккупантов.