Войска РФ в Херсоне усилили репрессии против мирных жителей, ВСУ отразили три атаки россиян — Генштаб

22 сентября, 19:27
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Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных (Фото:Пресс-служба Генштаба ВСУ)

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных (Фото:Пресс-служба Генштаба ВСУ)

Во временно оккупированном Херсоне войска РФ запугивают мирных жителей, ВСУ за сутки отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба за вторник, 22 сентября:

  • Войска РФ сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий ВСУ на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск по линии столкновения, не прекращают ведение воздушной разведки.
  • За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.
  • В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, оккупанты проверяют жилье и оказывают психологическое давление на местных жителей.
  • Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого «референдума». Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом распределения гумпомощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых «избирательных комиссий».
  • В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом «референдуме». Оккупанты готовятся к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании».
  • На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.
  • За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.
  • За сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов.
  • Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.
  • Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/414673087512442

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/embed/NENX_4Qk2BU
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб

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