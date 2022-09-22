Войска РФ в Херсоне усилили репрессии против мирных жителей, ВСУ отразили три атаки россиян — Генштаб 22 сентября, 19:27 Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных (Фото:Пресс-служба Генштаба ВСУ)

Во временно оккупированном Херсоне войска РФ запугивают мирных жителей, ВСУ за сутки отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба за вторник, 22 сентября:

Войска РФ сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий ВСУ на отдельных направлениях. Обстреливают позиции наших войск по линии столкновения, не прекращают ведение воздушной разведки.

За сутки россияне нанесли 4 ракетных и 17 авиационных ударов, совершили более 24 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов .

на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Пострадала инфраструктура . В Херсоне усиливается административно-полицейский режим , оккупанты проверяют жилье и оказывают психологическое давление на местных жителей.

, оккупанты проверяют жилье и оказывают психологическое давление на местных жителей. Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого « референдума» . Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом распределения гумпомощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых « избирательных комиссий».

. Так, в населенных пунктах Херсонской области, представители российских оккупационных властей, под предлогом распределения гумпомощи, пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых избирательных комиссий». В городе Старобельск Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября . По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом « референдуме». Оккупанты готовятся к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании».

. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом референдуме». Оккупанты готовятся к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании». На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства РФ обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Купянск, Зайцево и Новомихайловка .

. За сутки авиация Сил обороны поразила десять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и две позиции зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огненное поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

Видео дня

Всего по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 510 своих военных, за минувшие сутки — 400. Также оккупанты лишились более 14 000 единиц техники.

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