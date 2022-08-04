Украинские военные уничтожили за сутки 150 оккупантов и десятки единиц техники

4 августа, 09:39
Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения — около 41 500 человек (Фото:Генштаб ВСУ)

Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения — около 41 500 человек (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 150 российских захватчиков и более 50 единиц различной военной техники противника.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ, опубликованной в четверг, 4 августа.

Читайте также:
Войска РФ сосредоточили силы на лобовых штурмах Авдеевки, их атаки пока безуспешны — карта боевых действий

Наибольший урон украинские защитники нанесли оккупантам на Бахмутском и Донецком направлениях.

Видео дня

Суточные потери РФ составили:

  • личного состава — около 41500 (+150) человек,
  • танков — 1789 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 4026 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 946 (+7) ед,
  • РСЗО — 260 (+1) ед,
  • средства ПВО — 118 (+0) ед,
  • самолетов — 223 (+0) ед,
  • вертолетов — 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2),
  • крылатых ракет — 182 (+2),
  • кораблей/катеров — 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2960 (+38) ед,
  • специальнаой техники — 83 (+0).

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли уже около 41 500 человек, более 6 тысяч единиц боевой техники, 223 самолета и 191 вертолет.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Pq496qVLtUyU9rN5RdRWuvCzpkaJqvDy4FxodcQdPtgQEJF7oJBFMTgVWh5Dbanxl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Эксклюзивы НВ

Врачи опасаются приема мелатонина для лечения бессонницы (Фото:Gaelle Marcel)
Победить бессонницу /
Пять способов быстрее уснуть, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим
3 августа, 21:00
Медицина
Под руководством Пелоси 45-й президент США Дональд Трамп дважды получил объявление импичмента от Палаты представителей (Фото:REUTERS/Carlos Jasso)
Железная женщина /
НВ составил портрет 82-летней Нэнси Пелоси, влиятельнейшего политика Вашингтона, защитницы ЛГБТ и миллионерши
3 августа, 20:39
Политика
Россияне предпочитают использовать МКС не для космических исследований, а для своей пропаганды. На фото — три космонавта Роскосмоса держат флаг т.н. «ДНР». (Фото:Роскосмос/Reuters)
Изгои галактического масштаба /
Война в Украине привела к полной деградации российской космической программы
3 августа, 20:03
Научпоп
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X