Украинские военные уничтожили за сутки 150 оккупантов и десятки единиц техники
Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения — около 41 500 человек (Фото:Генштаб ВСУ)
За минувшие сутки украинские военные уничтожили 150 российских захватчиков и более 50 единиц различной военной техники противника.
Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ, опубликованной в четверг, 4 августа.
Наибольший урон украинские защитники нанесли оккупантам на Бахмутском и Донецком направлениях.
Суточные потери РФ составили:
- личного состава — около 41500 (+150) человек,
- танков — 1789 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 4026 (+4) ед,
- артиллерийских систем — 946 (+7) ед,
- РСЗО — 260 (+1) ед,
- средства ПВО — 118 (+0) ед,
- самолетов — 223 (+0) ед,
- вертолетов — 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 (+2),
- крылатых ракет — 182 (+2),
- кораблей/катеров — 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2960 (+38) ед,
- специальнаой техники — 83 (+0).
Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли уже около 41 500 человек, более 6 тысяч единиц боевой техники, 223 самолета и 191 вертолет.
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