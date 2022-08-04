Украинские военные уничтожили за сутки 150 оккупантов и десятки единиц техники 4 августа, 09:39 Общие потери РФ с начала полномасштабного вторжения — около 41 500 человек (Фото:Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 150 российских захватчиков и более 50 единиц различной военной техники противника.

Об этом говорится в сводке от Генерального штаба ВСУ, опубликованной в четверг, 4 августа.

Наибольший урон украинские защитники нанесли оккупантам на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Суточные потери РФ составили:

личного состава — около 41500 ( +150) человек,

танков — 1789 ( +15) ед,

боевых бронированных машин — 4026 ( +4) ед,

артиллерийских систем — 946 ( +7) ед,

РСЗО — 260 ( +1) ед,

средства ПВО — 118 ( +0) ед,

самолетов — 223 ( +0) ед,

вертолетов — 191 ( +0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 742 ( +2),

крылатых ракет — 182 ( +2),

кораблей/катеров — 15 ( +0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2960 ( +38) ед,

специальнаой техники — 83 ( +0).

Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска потеряли уже около 41 500 человек, более 6 тысяч единиц боевой техники, 223 самолета и 191 вертолет.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

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