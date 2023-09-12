ВСУ имеют частичный успех в районах Клещеевки и Работино, вытесняют РФ с занимаемых позиций — Генштаб 12 сентября, 20:05 Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские силы во вторник, 12 сентября, имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, а также вытесняют противника с занимаемых позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещеевка, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины свели на нет более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении наши воины отбили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные ( штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.

Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 269 760 военных.