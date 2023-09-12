ВСУ имеют частичный успех в районах Клещеевки и Работино, вытесняют РФ с занимаемых позиций — Генштаб

12 сентября, 20:05
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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении (Фото:Генеральный штаб ВСУ/Facebook)

Украинские силы во вторник, 12 сентября, имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, а также вытесняют противника с занимаемых позиций.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

  • Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов, в результате чего, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома и другая инфраструктура.
  • В течение суток произошло более 20 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
  • Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
  • На Лиманском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.
  • На Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Клещеевка, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.
  • На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении в течение суток наши воины свели на нет более 10 атак врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов.
  • На Шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отбиты. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.
  • На Запорожском направлении наши воины отбили атаки врага в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Противник нанес авиационный удар возле Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 15 населенных пунктов.
  • На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области.
  • В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В течение суток авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага.
  • Подразделениями ракетных войск поражено 2 артиллерийских средства, 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Видео дня

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 550 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 269 760 военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Работино

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