Оккупанты ведут наступательные действия на пяти направлениях, применяют ракеты и авиацию — Генштаб 9 февраля, 20:21 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на пяти направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке по состоянию на 9 февраля.

Россияне сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.



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В течение суток российская армия нанесла 41 авиационный и 3 ракетных удара, 2 из которых по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. Также оккупанты произвели 32 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.



Также обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов, в частности, Гай Черниговская область; Серединая Буда, Бруски, Атинское, Степок Сумской области, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица, Дворична, Харьковской области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация без изменений, признаков формирования наступательных группировок не выявлена.

В Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы населенных пунктов Купянск, Песчаное, Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка, Диброва, Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Бахмут, Северное, Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Волшебное Запорожской области.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов, в частности: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Берегово и Херсон.

Отмечается также, что для сокрытия количества погибших оккупанты на территории предприятия Приднепровская Биотес в городе Токмак Запорожской области российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города.



Авиация Сил обороны Украины в течение этих суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили 3 БпЛА противника: 2 типа Орлан-10 и 1 Орион.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления противника, 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.