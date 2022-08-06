Были отброшены с потерями. Оккупанты безуспешно попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — сводка Генштаба 6 августа, 19:39 ВСУ удалось отразить попытку прорыва врага на Авдеевском направлении (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Российские оккупанты пытались прорвать оборону на Авдеевском направлении: Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Александровка — Марьинка, Кирилловка — Павловка и Пречистовка — Новомайорское. Противник был отброшен и понес значительные потери.



Об этом говорится в сводке Генштаба Воооруженных Сил Украины за 6 августа.

Кроме того, на Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песок, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песок и Марьинки.



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На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло. Здесь сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении российские оккупационные войска совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровное, Грушеваха, Богородичное. Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, но успеха не имели и отошли.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка — Бахмутское, Покровское — Соледар, Покровское — Бахмут, Владимировка — Яковлевка, Видродження — Вершина, Покровское — Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских военных и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

На Южнобугском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

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