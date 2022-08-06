Были отброшены с потерями. Оккупанты безуспешно попытались прорвать оборону ВСУ на Авдеевском направлении — сводка Генштаба

6 августа, 19:39
ВСУ удалось отразить попытку прорыва врага на Авдеевском направлении (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

ВСУ удалось отразить попытку прорыва врага на Авдеевском направлении (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook)

Российские оккупанты пытались прорвать оборону на Авдеевском направлении: Спартак — Авдеевка, Веселое — Пески, Новоселовка Вторая — Красногоровка, Александровка — Марьинка, Кирилловка — Павловка и Пречистовка — Новомайорское. Противник был отброшен и понес значительные потери.

Об этом говорится в сводке Генштаба Воооруженных Сил Украины за 6 августа.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0tU9Bs7vium9Kt9BiRbATAJrbqSCYjdciwwGhuqZaQxpZo7bD1evWUzQpDhaq37F3l

Кроме того, на Авдеевском направлении ствольная и реактивная артиллерия врага обстреливала районы Авдеевки, Песок, Нетайлово, Невельского и Нью-Йорка. Штурмовая авиация оккупантов действовала вблизи Нью-Йорка, Красногоровки, Песок и Марьинки.

Видео дня
Читайте также:

Поврежденное обстрелом российских оккупационных войск здание в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS) Могут атаковать Николаев. Путин перебрасывает тысячи военных на юг Украины, доведя численность войск РФ там до 25 тысяч — Times

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений не произошло. Здесь сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

На Северском направлении российские оккупационные войска совершили артиллерийские обстрелы неподалеку от Янжуловки, Николаевки и Железного Моста Черниговской области, а также возле Новой Гуты Сумской области.

На Харьковском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Прудянки, Дуванки, Золочева и 27 населенных пунктов. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова, Лебяжьего и Гусаровки.

Читайте также:

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko) ВСУ за сутки уничтожили три российских командных пункта на юге

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Сулиговка, Довгенькое, Долина, Мазановка, Адамовка, Карнауховка, Курулька, Родное, Дибровное, Грушеваха, Богородичное. Отдельные подразделения врага пытались продвинуться в район западной окраины Богородичного, но успеха не имели и отошли.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из танков и артиллерии вблизи Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Дроновки, Донецкого, Григоровки, Резниковки, Николаевки, Спорного, Звановки, Переездного, Калеников, Долины и Выемки.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Бахмута, Соледара, Зайцево, Яковлевки, Кодемы, Юрьевки, Бахмутского, Берестового, Покровского и Иванграда. Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары неподалеку от Зайцево, Соледара, Бахмута, Берестового и Яковлевки.

Штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Стряповка — Бахмутское, Покровское — Соледар, Покровское — Бахмут, Владимировка — Яковлевка, Видродження — Вершина, Покровское — Вершина. На всех указанных направлениях враг получил решительный отпор украинских военных и отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершал обстрелы возле Новомихайловки, Шевченко, Великой Новоселки, Запорожья, Зализного, Новоданиловки, Зеленого Поля и Чаривного. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Темировка, Малые Щербаки, Новоандреевка, Вольное Поле, Новоселка, Угледар, Павловка и Пречистовка.

Читайте также:

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Фото:Павел Кириленко / Telegram) ВСУ контролируют Пески Донецкой области — ОВА

На Южнобугском направлении противник систематическим применением имеющихся средств огневого поражения по линии столкновения и в глубине обороны пытается удержать занятые позиции и не допустить создания Силами обороны благоприятных условий для восстановления наступления и освобождения временно захваченной территории.

Оккупанты задействовали армейскую авиацию для ударов неподалеку от Андреевки. Активно проводили воздушную разведку района беспилотными летательными аппаратами.

В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Война в Украине Сводка Российско-украинская война Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Эксклюзивы НВ

Роузи Хантингтон-Уайтли в платье от украинского бренда BEVZA (Фото:instagram.com/rosiehw)
Базовая вещь для межсезонного гардероба /
Какое платье будет в тренде следующие шесть месяцев
6 августа, 14:18
Красота и мода
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Лучше быть наготове

Последние недели все разговоры — только вокруг того, будет ли рецессия в США. А еще изменит ли ФРС гнев на милость и намекнет на смягчение монетарной политики, учитывая возможный спад экономики.

6 августа, 12:01
Эксперты
Тимоти Эш
Британский экономист, эксперт по вопросам Украины
Путин разыграет свою последнюю карту. Главные сценарии развития войны в Украине

Через шесть месяцев Путин, несомненно, должен задаться вопросом, действительно ли он может выиграть эту войну?

6 августа, 10:47
Мнения
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X