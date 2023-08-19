Силы обороны наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях — Генштаб 19 августа, 07:12 Вооруженные силы Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации по состоянию на утро субботы, 19 августа, на 542 сутки от начала полномасштабного российского вторжения.

Видео дня

Отмечается, что авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения живой силы и техники россиян и одного удара по зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Кроме того, по данным сводки, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений и проинформировали об общей ситуации на основных направлениях:

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений,

на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Красной Зари и Ветеринарного Харьковской области и обстрелял более 25 населенных пунктов,

на Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области,

на Лиманском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов,

на Бахмутском направлении россияне пытались вести безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области,

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалиново и Авдеевы Донецкой области,

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области,

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска,

на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов,

на Херсонском направлении от артиллерийских российских войск пострадали более 15 населенных пунктов.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 256 510 оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об освобождении Урожайного 16 августа. Всего Минобороны Украины сообщило об освобождении в июне девяти населенных пунктов на юге и востоке, в июле было освобождено Старомайорское.